Riparte la formazione gratuita dell’hub emilia-romagna e marche di Dicolab cultura al digitale

Parmatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un primo semestre ricco di appuntamenti, si apre il secondo ciclo di corsi dellHub Emilia-Romagna e Marche per una formazione gratuita, certificata e in presenza su competenze digitali applicate al patrimonio culturale. L’HUB è realizzato nell’ambito di Dicolab. Cultura al digitale, il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riparte - formazione

Polissya Fiorentina, la maledizione da spezzare: la Viola di Pioli riparte dalla sua Europa. L’esordio con la formazione tipo per chiudere subito i conti e concentrarsi su un mercato ancora aperto

Formazione Inter, la ThuLa riparte: Lautaro leader intoccabile, Thuram ora sentirà la concorrenza?

Grifone, riparte l’era Indiani: "Formazione già chiara"

riparte formazione gratuita dell8217hubRiparte la formazione gratuita dell’hub emilia-romagna e marche di Dicolab. cultura al digitale - Dopo gli ottimi risultati del primo semestre il programma riparte tra Bologna, Parma, Reggio Emilia e Ancona ... Segnala parmatoday.it

Riparte In(Formazione) digitale, incontri online gratuiti per orientarsi tra i servizi digitali della Camera di Commercio - Arezzo, 9 settembre 2023 – CNS, SPID, Firma Digitale sono acronimi o termini tecnici necessari a dialogare con la Pubblica Amministrazione e con la Camera di Commercio in particolare. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Riparte Formazione Gratuita Dell8217hub