Riparte il progetto ’Scuola bianconera’
Con l’avvio del nuovo anno scolastico è pronta a ripartire anche ’Scuola Bianconera’, il progetto educativo ideato dal Cesena Fc e sviluppato con il prezioso sostegno dei partner E.CO Energia Corrente, Bcc Romagnolo e 1 Attimo in Forma che si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. "Dopo il positivo esordio della scorsa stagione – si legge in una nota della società –, il club bianconero ha deciso di riproporre con rinnovato entusiasmo l’appuntamento che nell’ultimo anno ha coinvolto decine di istituti scolastici e centinaia di studenti ed ha riscosso grande interesse e partecipazione tra i giovani protagonisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: riparte - progetto
Il progetto The Batman 2 riparte dal copione, che finalmente è arrivato all'ultima pagina
Il progetto case popolari di via Asiago riparte
Milan Futuro, si riparte (dalla D): Oddo e Tassotti per puntellare il progetto
Da Venerdì 19 settembre 2025 riparte il progetto Dogtor Smile, frutto della collaborazione tra lo studio odontoiatrico Capitan Smile e l’associazione Chiaramilla, centro specializzato in Educazione Assistita con Animali (IAA). Un progetto unico a Bologna, p - facebook.com Vai su Facebook
CIVITANOVA - Riparte al centro commerciale il progetto in sinergia con Marche a rifiuti zero e 4Energy, la società che ha installato l’impianto... - X Vai su X