Riparte il progetto ’Scuola bianconera’

Con l’avvio del nuovo anno scolastico è pronta a ripartire anche ’Scuola Bianconera’, il progetto educativo ideato dal Cesena Fc e sviluppato con il prezioso sostegno dei partner E.CO Energia Corrente, Bcc Romagnolo e 1 Attimo in Forma che si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. "Dopo il positivo esordio della scorsa stagione – si legge in una nota della società –, il club bianconero ha deciso di riproporre con rinnovato entusiasmo l’appuntamento che nell’ultimo anno ha coinvolto decine di istituti scolastici e centinaia di studenti ed ha riscosso grande interesse e partecipazione tra i giovani protagonisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

