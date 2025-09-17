Riorganizzazione degli uffici regionali | unità lavorative trasferite a Napoli?

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe in atto dai primi giorni di settembre un’importante riorganizzazione degli uffici e dei servizi della Regione Campania decentrati sul territorio. Alcuni dipendenti dell’Ente di via Santa Lucia a Napoli che prestano la loro opera presso le sedi presenti nel capoluogo del Sannio seguono con apprensione la ristrutturazione degli uffici: infatti, secondo varie fonti sindacali, questa operazione di “restyling” funzionale si dovrebbe tradurre a breve nel trasferimento di alcuni uffici da Benevento al capoluogo regionale con il conseguente trasferimento anche del personale dipendente incardinato negli uffici locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: riorganizzazione - uffici

Salerno, il Csa contro la riorganizzazione degli uffici comunali: "A rischio i servizi"

RIORGANIZZAZIONE UFFICI QUESTURA: NUOVI INCARICHI PER DIRIGENTI E FUNZIONARI - X Vai su X

Riorganizzazione degli uffici della Questura di Siena: il vice questore Gianluigi Manganelli a dirigere la Pasi e il commissario Francesco Barbieri l’Upgsp Il Commissario Enrico Matteucci resta al Commissariato di Poggibonsi #poggibonsi #questura #siena #c - facebook.com Vai su Facebook

Lazio. Riorganizzazione laboratori. Tar annulla il Piano di riordino Regionale. “Non è stata prevista un’adeguata fase transitoria” - I giudici con due sentenze bocciano il Piano regionale di accorpamento della rete laboratoristica e accolgono due ricorsi presentati dall’Ordine dei biologi e dai laboratori contro la misura. Riporta quotidianosanita.it