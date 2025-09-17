Rinnovo delle cariche sociali per ' Gli amici della collina' | Comitato apartitico obiettivi chiari
Il 15 settembre si è svolta a Diolaguardia l'assemblea dei soci del comitato ‘Amici della collina’ che ha visto una partecipazione coesa della comunità. Durante l'assemblea si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali, con questa composizione: presidente Teresina Lucchi, vice Presidente Pier. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: rinnovo - cariche
Ieri si è tenuta l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche della Sezione Sicilia per il triennio 2024-26, presso Villa Trinità a Mascalucia (CT). Il nuovo Consiglio di Presidenza risulta composto da: Antonella Bondì (Presidente), Salvatore Bonajuto (Vicepres - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo delle cariche sociali per 'Gli amici della collina': Comitato apartitico, obiettivi chiari; PIEDIMONTE MATESE. Rinnovo cariche sociali ANBI CAMPANIA, il Presidente Franco Della Rocca eletto Vice Presidente.; L’associazione amici del castagneto matildico di Marola rinnova il direttivo.
Associazione Amici del Castagneto. Bilancio e rinnovo delle cariche - Rinnovo delle cariche all’associazione Amici del Castagneto Matildico di Marola per scadenza del mandato e approvazione dei relativi bilanci: consuntivo 2024 e preventivo 2025 nell’assemblea dello ... Da ilrestodelcarlino.it
Santo Spirito, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali - Arezzo, 30 gennaio 2025 – Santo Spirito, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Lo riporta lanazione.it