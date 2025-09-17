Rimossa la carcassa della balenottera spiaggiata a Livorno | le operazioni per trascinarla in mare – Video

La carcassa della balenottera comune, un esemplare di circa 14 metri che già presentava segni di evidente decomposizione, che si è spiaggiata questa mattina sulla scogliera di fronte alla Terrazza Mascagni di Livorno è stata rimossa. Sul posto sono subito intervenuti per un sopralluogo capitaneria di porto, tecnici del comune dell’ufficio ambiente e Arpat. Dopo il sopralluogo, è stato definito il piano di rimozione dell’animale. Con l’ausilio della Protezione civile provinciale di Livorno stanno proseguendo le operazioni in via d’urgenza della ditta Neri insieme al nucleo di sommozzatori dei vigili del fuoco, coordinate dal Comune di Livorno, per portare a mare la carcassa della balena che si è spiaggiata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

