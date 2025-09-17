Rimini il piano di Giammarioli Il dg ora gioca a carte scoperte
Di lui in Piazzale del Popolo si parla da settimane. Oggi Stefano Giammarioli svelerà quale sarà il suo ruolo in casa Rimini. Il direttore generale, che in passato ha svolto anche il ruolo di direttore sportivo, racconterà i nuovi piani del club di Giusy Anna Scarcella in conferenza stampa. Molte le domande da rivolgere al nuovo (e unico) dirigente biancorosso. Che in biancorosso prende il posto di un dg (D’Aniello) che dopo qualche settimana dal suo arrivo in Riviera se ne è andato dicendo di non aver mai lavorato per il Rimini. Insieme a lui c’è anche il nuovo segretario generale Giuseppe Bellantoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
