Rimborsi Irpef in prescrizione c’è la scadenza per evitare di perderli
Anche i rimborsi Irpef vanno in prescrizione. Così come succede per i debiti che si hanno con il Fisco, anche per i crediti ci sono dei termini oltre i quali si rischia di perdere completamente quanto spettante e non riuscire più a riscuotere i soldi. Molto pragmaticamente questo significa che, nel momento in cui dovessero essere state versate delle imposte in eccesso e si dovesse avere diritto alla restituzione di quanto pagato in sovrappiù, è necessario muoversi con la dovuta tempestività, in modo da non perdere nulla. Le norme prevedono due termini precisi quando si parla di rimborsi Irpef: la prescrizione decennale per i crediti che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Rimborsi Irpef e controlli. Dichiarazioni al setaccio: ecco chi rischia di più
Irpef 2025, via ai rimborsi per chi ha compilato il Modello 730: quando arrivano e come ottenerli
Pensioni agosto 2025, quando saranno pagate: rimborsi Irpef, trattenute e cedolini
