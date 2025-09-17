Rigore Thuram Oliver prima lo assegna e poi lo revoca | ma quanti dubbi! L’episodio in Ajax Inter – FOTO

Rigore Thuram , Oliver prima lo assegna e poi lo revoca : il francese cade in area ma l’arbitro decide di non concedere il penalty. Un episodio al 34? ha infiammato la Johan Cruijff Arena durante Ajax - Inter : Marcus Thuram cade in area dopo un contatto con Baas, con l’arbitro Oliver che inizialmente assegna il rigore ai nerazzurri. Tuttavia, dopo l’on field review, la decisione viene revocata, suscitando dubbi e discussioni tra tifosi, commentatori e giocatori in campo. L’EPISODIO L’azione si sviluppa con Thuram che riceve palla in area e viene contrastato dal difensore olandese Baas, che lo trattiene leggermente per la maglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

Marcus Thuram a DAZN: «Voglio essere letale in tutte le posizioni dell’area di rigore. Sfida contro mio fratello? Adesso siamo abituati, la gara è tra Juve e Inter»

La Francia di Marcus Thuram ha conquistato i 3 punti contro l'Islanda vincendo 2-1 L'attaccante dell'Inter è partito titolare, ha disputato una buona gara sfiorando in un paio di circostanze il gol e si è procurato un rigore

