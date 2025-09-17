rigore nkunku non concesso open var svela il dialogo della decisione sbagliata in milan bologna

. Ecco la spiegazione del designatore Rocchi Dopo una lunga attesa, è tornato ufficialmente “ Open Var ”, il programma di Dazn in cui l’AIA si mette in gioco, offrendo trasparenza attraverso l’ascolto delle comunicazioni audio tra l’arbitro in campo e la sala VAR relative . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Milan-Bologna, Gabbia: “Nkunku? Era rigore. La reazione di Allegri è stata…”

Ma su Nkunku non era rigore? Pasticcio del Var, non vista la netta spinta di Lucumi

Moviola Milan-Bologna, il VAR sbaglia su Nkunku: “Era rigore e rosso”

Rocchi a Open VAR su Milan-Bologna e il rigore di Nkunku: "Ecco dove si è sbagliato" - Primo appuntamento per la stagione 2025/2026 per Open VAR, l'approfondimento successivo a ogni giornata di Serie A da parte del mondo arbitrale,. Da tuttomercatoweb.com

Rocchi spiega gli errori di arbitro e VAR in Milan-Bologna: “Su Nkunku per noi è sempre rigore” - Secondo Rocchi Marcenaro e Fabbri hanno commesso due errori gravi nel finale di Milan- Lo riporta fanpage.it