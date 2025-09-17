Per realizzare piccoli impianti di compostaggio, da sistemare nei quartieri agevolando lo smaltimento dei rifiuti organici, la Regione aveva messo sul tavolo 15 milioni. Ma dei 390 Comuni che avrebbero potuto approfittare dell’occasione uno solo si è fatto avanti. Fotografia di un’altra chance che si sta perdendo, visto che adesso all’assessorato ai Rifiuti è partito una sorta di ultimatum. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rifiuti, finanziamenti a perdere in Sicilia: Comuni indifferenti alle opportunità