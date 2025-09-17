Rifiuti dati alle fiamme nel cortile di un' abitazione | denunciata 44enne

Casertanews.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 44 anni, M.D.B., è stata denunciata dagli agenti della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere per combustione illecita di rifiuti.Il blitz degli agenti, coordinati dal comandante Luigi Aulicino e in sinergia con l’assessore Pasquale Simonelli, scatta dopo una segnalazione al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

