Rifiuti abbandonati in piazza della Vittoria | lo scempio tra sacchi della spazzatura una valigia e una culla

Un triste risveglio per gli abitanti di piazza della Vittoria quello di ieri, martedì 16 settembre. Alcuni incivili hanno pensato bene di usare il marciapiede e una parte del verde pubblico come una discarica abbandonando tutto quello che potevano. Oltre a numerosi sacchi neri della spazzatura. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Controlli della Locale, rifiuti abbandonati e aggressione agli agenti

Venerdì 19 settembre ore 8:15 | Via Roma Puliamo il mondo Evento a carattere ambientale di raccolta di rifiuti abbandonati per le vie del centro di Pegognaga. Ritrovo e partenza davanti all'ingresso della scuola primaria per partecipare all'iniziativa organi

