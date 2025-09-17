Rifiuti abbandonati a Giarre identitificati alcuni cittadini | il torrente Macchia usato come discarica

L'abbandono indiscriminato di rifiuti e la creazione di discariche abusive continuano a rappresentare un problema critico per il territorio di Giarre. L'amministrazione comunale e la società Igm, che ha in appalto il ciclo dei rifiuti, stanno unendo le forze per realizzare interventi mirati e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it