Riff Reb’s reinterpreta Jack London | arriva in Italia Il vagabondo delle stelle
Kleiner Flug porta in Italia Il vagabondo delle stelle, la nuova graphic novel di Riff Reb’s tratta dall’omonimo romanzo di Jack London. In anteprima a Lucca Comics & Games, il volume sara poi disponibile in tutte le librerie e fumetterie dal mese di novembre. Dopo aver affascinato i lettori con Il lupo dei mari, Uomini in mare e A bordo della Stella del mattino, l’autore francese affronta uno dei testi più visionari e drammatici dello scrittore americano. Il protagonista, il professor Darrel Standing, è detenuto a San Quintino e sottoposto a torture spietate. Per sopravvivere, scopre la via dell’autoipnosi: un viaggio mentale che lo porta a rivivere molte vite passate – soldato romano, vichingo, colono del West, naufrago – trasformando l’orrore della prigionia in un’avventura che attraversa i secoli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
