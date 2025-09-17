Riff Reb’s reinterpreta Jack London | arriva in Italia Il vagabondo delle stelle

Nerdpool.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kleiner Flug porta in Italia  Il vagabondo delle stelle, la nuova graphic novel di  Riff Reb’s  tratta dall’omonimo romanzo di  Jack London. In anteprima a Lucca Comics & Games, il volume sara poi disponibile in tutte le librerie e fumetterie dal mese di novembre. Dopo aver affascinato i lettori con  Il lupo dei mari,  Uomini in mare  e  A bordo della Stella del mattino, l’autore francese affronta uno dei testi più visionari e drammatici dello scrittore americano. Il protagonista, il professor  Darrel Standing, è detenuto a San Quintino e sottoposto a torture spietate. Per sopravvivere, scopre la via dell’autoipnosi: un viaggio mentale che lo porta a rivivere molte vite passate – soldato romano, vichingo, colono del West, naufrago – trasformando l’orrore della prigionia in un’avventura che attraversa i secoli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

riff reb8217s reinterpreta jack london arriva in italia160il vagabondo delle stelle

© Nerdpool.it - Riff Reb’s reinterpreta Jack London: arriva in Italia Il vagabondo delle stelle

In questa notizia si parla di: riff - reinterpreta

riff reb8217s reinterpreta jackRiff Reb’s reinterpreta Jack London: arriva in Italia Il vagabondo delle stelle - La graphic novel che trasforma la brutalità del carcere in un inno all’immaginazione ... Secondo quotidianpost.it

Cerca Video su questo argomento: Riff Reb8217s Reinterpreta Jack