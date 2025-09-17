Rientrato l' allarme Dengue Chikungunya in via Negrotti stop alla disinfestazione straordinaria

Ilpiacenza.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Piacenza ha ricevuto, dall'Azienda Usl la comunicazione di esito negativo degli esami di laboratorio relativi al potenziale caso di virus DengueChikungunya per una persona residente in via Negrotti. È stata pertanto disposta la revoca della disinfestazione straordinaria urgente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Rientrato l'allarme Dengue/Chikungunya per la zona di via Negrotti; Chikungunya: perché torna l’allarme in Italia e in Europa; Rientrato l'allarme Chikungunya in via Guastafredda: stop alla disinfestazione straordinaria.

rientrato allarme dengue chikungunyaNuovi casi di Dengue e Chikungunya in Veneto: scattano le disinfestazioni - Un 38enne di Trissino positivo alla Dengue dopo un viaggio in Asia. Lo riporta msn.com

rientrato allarme dengue chikungunyaVirus trasmessi dalle zanzare, casi di Dengue e Chikungunya a Padova e Verona. Disinfestazioni e sagra sospesa. Le strade e gli orari - Un nuovo caso di febbre Dengue è stato riscontrato a Padova in zona Arcella e nelle giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 settembre è prevista ... ilgazzettino.it scrive

