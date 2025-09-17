Ricostruzione impianto Poggiarelli Giuseppe Lombardo | Risultato importante
“Il completamento dell’iter autorizzativo per la ricostruzione dell’impianto di trattamento rifiuti di contrada Poggiarelli a Grammichele rappresenta una notizia di grande rilevanza per l’intero territorio calatino. Desidero esprimere il mio plauso all’assessore regionale all’Energia e ai servizi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
