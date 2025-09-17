Ricostruzione impianto Poggiarelli Giuseppe Lombardo | Risultato importante

Cataniatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il completamento dell’iter autorizzativo per la ricostruzione dell’impianto di trattamento rifiuti di contrada Poggiarelli a Grammichele rappresenta una notizia di grande rilevanza per l’intero territorio calatino. Desidero esprimere il mio plauso all’assessore regionale all’Energia e ai servizi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricostruzione - impianto

Ricostruzione impianto Poggiarelli, Giuseppe Lombardo: 'Risultato importante'; Ricostruzione impianto Poggiarelli, Giuseppe Lombardo: “Risultato importante; Rifiuti, dalla Regione ok alle autorizzazioni per ricostruire l'impianto di contrada Poggiarelli.

ricostruzione impianto poggiarelli giuseppeRICOSTRUZIONE POGGIARELLI, GIUSEPPE LOMBARDO: “IMPORTANTE PER IL CALATINO GRAZIE A SINERGIA CON GOVERNO REGIONALE” - “Il completamento dell’iter autorizzativo per la ricostruzione dell’impianto di trattamento rifiuti di contrada Poggiarelli a Grammichele rappresenta una notizia di grande rilevanza per l’intero terri ... Scrive itacanotizie.it

ricostruzione impianto poggiarelli giuseppeRifiuti, via libera alla ricostruzione dell’impianto di Poggiarelli - CATANIA – Completato l’iter autorizzativo che permetterà alla società Kalat Impianti di avviare l’appalto per il progetto di ricostruzione dell’impianto di rifiuti in contrada Poggiarelli a ... Riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Ricostruzione Impianto Poggiarelli Giuseppe