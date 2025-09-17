Ricostruzione diversa dell' omicidio Cosa dicono i Ris sul delitto di Garlasco
La relazione che è stata consegnata alla Procura di Pavia dal tenente colonnello Andrea Berti dei Ris di Cagliari relativa alla Bpa dell'omicidio di Chiara Poggi potrebbe riscrivere la dinamica di quanto accaduto nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. Le indiscrezioni sull'esclusione di due assissini sembrano non trovare conferme ma, anzi, la procura le definisce " non aderenti a quanto riportato nella relazione ". Pare, infatti, che i Ris non abbiano dato alcuna indicazione sul numero esatto di persone sulla scena del delitto, fornendo dati e informazioni che dovranno poi essere messi a confronto con la relazione che verrà stilata dalla dottoressa Cristina Cattaneo incaricata dalla Procura di tornare sull'analisi medico-legale per stabilire l'arma del delitto, il numero di lesioni e accertare se l'omicidio sia opera di una o più persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ricostruzione - diversa
#Garlasco, i Ris riscrivono la dinamica del delitto Poggi: la ricostruzione diversa dal 2007 e l'impronta di una mano nel sangue - X Vai su X
Quando è arrivata in salone, i suoi capelli erano spenti, stressati, disidratati. Aveva provato maschere, oli, “rimedi rapidi” — ma niente durava più di qualche giorno. Le abbiamo proposto una cosa diversa: non solo un trattamento, ma una vera ricostruzione - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, i Ris riscrivono la dinamica del delitto Poggi: la ricostruzione diversa dal 2007 e l'impronta di una mano nel sangue; Garlasco, la nuova relazione che cambia tutto: “Dinamica del delitto diversa e un solo killer”. Le ultime news dalla tv; Si apre il nuovo processo per Massimo Adriatici, ora accusato di omicidio: cosa succederà oggi in aula.
"Ricostruzione diversa dell'omicidio". Cosa dicono i Ris sul delitto di Garlasco - La procura di Pavia definisce "non aderenti a quanto riportato nella relazione" le indiscrezioni sull'assenza di due killer sulla scena ... Come scrive msn.com
Garlasco, conferme e smentite sulla consulenza del Ris: cosa sappiamo dalla nuova impronta alla dinamica - La consulenza del Ris di Cagliari depositata ieri 16 settembre in Procura a Pavia potrebbe svelare una nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi ... fanpage.it scrive