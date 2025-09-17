La relazione che è stata consegnata alla Procura di Pavia dal tenente colonnello Andrea Berti dei Ris di Cagliari relativa alla Bpa dell'omicidio di Chiara Poggi potrebbe riscrivere la dinamica di quanto accaduto nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. Le indiscrezioni sull'esclusione di due assissini sembrano non trovare conferme ma, anzi, la procura le definisce " non aderenti a quanto riportato nella relazione ". Pare, infatti, che i Ris non abbiano dato alcuna indicazione sul numero esatto di persone sulla scena del delitto, fornendo dati e informazioni che dovranno poi essere messi a confronto con la relazione che verrà stilata dalla dottoressa Cristina Cattaneo incaricata dalla Procura di tornare sull'analisi medico-legale per stabilire l'arma del delitto, il numero di lesioni e accertare se l'omicidio sia opera di una o più persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ricostruzione diversa dell'omicidio". Cosa dicono i Ris sul delitto di Garlasco