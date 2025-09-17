Ricorso Agnelli caso plusvalenze | è andata in scena oggi l’udienza alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea Tutti i dettagli per l’ex presidente della Juventus
Ricorso Agnelli caso plusvalenze: oggi si è svolta l’udienza alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ecco i dettagli per l’ex presidente della Juve. Come riferito da Calcio e Finanza, il ricorso di Andrea Agnelli al TAR contro la squalifica per il caso plusvalenze è andato in scena oggi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’ex presidente della Juventus (dimissionario nel novembre 2022) ha chiesto di valutare la compatibilità dell’ordinamento della giustizia sportiva italiana con la normativa comunitaria dopo la sentenza sul caso plusvalenze, per cui era stato sanzionato con due anni di inibizione dal Tribunale FIGC. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: ricorso - agnelli
Ricorso Agnelli caso plusvalenze: fissata l’udienza dell’ex presidente della Juventus alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quando avverrà, tutti i dettagli
Andrea Agnelli porta il “caso plusvalenze” in Europa Il ricorso dell’ex presidente della Juventus contro la squalifica di 24 mesi non si ferma: il prossimo 17 settembre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea discuterà l’udienza. Agnelli contesta non solo la - facebook.com Vai su Facebook
La giustizia sportiva italiana finisce davanti alla Corte di Giustizia Europea col ricorso di Andrea Agnelli: sul tavolo i limiti di potere, la trasparenza e le garanzie degli imputati. Un verdetto potrebbe cambiare tutto, dalle plusvalenze alle manovre stipendi. - X Vai su X
Juve-plusvalenze: il ricorso di Agnelli finisce all'Unione Europea; Juventus, via al processo plusvalenze a Roma: quasi 200 richieste parte civile; Processo per le plusvalenze Juventus: Andrea Agnelli, Nedved e Paratici chiedono il patteggiamento.
Il ricorso di Andrea Agnelli arriva alla Corte di Giustizia Europea: cosa può succedere adesso - Si attendono sviluppi dal ricorso di Andrea Agnelli dopo le vicende del caso plusvalenze. Si legge su ilbianconero.com
Juve, Balzarini: 'Curiosità per l'esito del ricorso di Agnelli, può aprire una nuova era' - L'ex presidente della Juventus attende l'esito del ricorso presentato al TAR in merito al caso plusvalenze che colpì la Juventus nel 2023 ... Secondo it.blastingnews.com