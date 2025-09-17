Ricorso Agnelli caso plusvalenze | è andata in scena oggi l’udienza alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea Tutti i dettagli per l’ex presidente della Juventus

Ricorso Agnelli caso plusvalenze: oggi si è svolta l’udienza alla Corte di Giustizia dellUnione Europea. Ecco i dettagli per l’ex presidente della Juve. Come riferito da Calcio e Finanza, il ricorso di  Andrea Agnelli  al TAR contro la squalifica per il caso  plusvalenze  è andato in scena oggi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’ex presidente della  Juventus  (dimissionario nel novembre 2022) ha chiesto di valutare la compatibilità dell’ordinamento della giustizia sportiva italiana con la normativa comunitaria dopo la sentenza sul caso plusvalenze, per cui era stato sanzionato con due anni di inibizione dal  Tribunale FIGC. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ricorso Agnelli caso plusvalenze: fissata l’udienza dell’ex presidente della Juventus alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quando avverrà, tutti i dettagli

