Riconoscimenti al valore sportivo pisano alla Mithos
Giovedì 18 settembre, alle ore 18:00, si svolgerà un evento di particolare importanza per la comunità sportiva pisana: la cerimonia di consegna dei Riconoscimenti al Valore Sportivo Pisano. La manifestazione avrà luogo presso la sede della Mithos SSD a r.l., situata in Via San Marco 15 a Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
