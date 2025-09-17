Ricettazione e istigazione a delinquere | l' ombra delle baby gang ad Arezzo Due denunce
Uno, sui social, aveva postato contenuti particolarmente espliciti che lo ritraevano in pose da duro mentre impugnava una pistola. L'altro invece nei suoi post non si sarebbe fatto remore a condividere immagini inneggianti all'odio, alla violenza, alla commissione di furti e, persino, istigando.
Ricettazione e istigazione a delinquere: l'ombra delle baby gang ad Arezzo. Due denunce; Milano No vax, condannato Gabriele Molgora: «Zeno», il tatuatore che creò i cortei No green pass.
Operazione e controlli della Polizia: denunciati due giovani per ricettazione e istigazione a delinquere - Vasta operazione della Polizia di Stato, che ha interessato anche il territorio aretino, con una particolare attenzione agli esercizi commerciali e alle strutture note quali ritrovo di ragazzi.