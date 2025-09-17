Ricercato per tentato omicidio catturato nel casertano

Casertanews.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era ricercato da alcuni mesi per un tentato omicidio avvenuto in Romania. Un 22enne, colpito da un mandato di arresto europeo, stato arrestato a Caserta dagli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato.Il giovane è stato intercettato da una volante nei pressi di viale Carlo III. Gli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

