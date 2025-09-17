Ricercata per aver commissionato l' omicidio dell' ex | rintracciata a Volterra
È stata catturata a Volterra una donna italo-brasiliana di 49 anni ricercata a livello internazionale per un omicidio commesso in Brasile nel 2005. La donna, ritenuta pericolosa e aggressiva, come riporta AnconaToday, era stata condannata in via definitiva per aver commissionato l’assassinio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: ricercata - aver
Era ricercato da 14 anni dalle autorità del suo Paese per aver commesso 4 omicidi in patria il 50enne Colombiano catturato a Roma dalla Polizia di Stato. L’uomo, che dal 2011 aveva fatto perdere le sue tracce, è stato localizzato all’interno di una struttura rice - facebook.com Vai su Facebook
Era ricercato da 14 anni dalle autorità del suo Paese per aver commesso 4 omicidi in patria il 50enne colombiano catturato a Roma dalla Polizia di Stato. L’uomo, che dal 2011 aveva fatto perdere le sue tracce, è stato localizzato all’interno di una struttura ricet - X Vai su X
Ricercata per aver commissionato l'omicidio dell'ex: rintracciata a Volterra; Ricercata per aver commissionato l'omicidio dell'ex: rintracciata a Volterra; Omicidio, catturata la latitante. Scovata la italobrasiliana ricercata in tutto il mondo.
Omicidio, catturata la latitante. Scovata la italobrasiliana ricercata in tutto il mondo - La 49enne è stata condannata per essere stata la mandante dell’uccisione dell’ex compagno. Secondo msn.com
“Uccidete il mio ex”. Ingaggiò sicari in Brasile, condannata e ricercata in tutto il mondo: donna catturata a Volterra - Operazione eseguita dopo complesse attività investigative avviate in seguito a mandato di arresto internazionale. Da msn.com