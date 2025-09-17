Ricercata per aver commissionato l' omicidio dell' ex | rintracciata a Volterra
È stata catturata a Volterra una donna italo-brasiliana di 49 anni ricercata a livello internazionale per un omicidio commesso in Brasile nel 2005. La donna, ritenuta pericolosa e aggressiva, come riporta AnconaToday, era stata condannata in via definitiva per aver commissionato l’assassinio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Ricercata per aver commissionato l'omicidio dell'ex: rintracciata a Volterra
