Ricercata per aver commissionato l' omicidio dell' ex | rintracciata a Volterra

È stata catturata a Volterra una donna italo-brasiliana di 49 anni ricercata a livello internazionale per un omicidio commesso in Brasile nel 2005. La donna, ritenuta pericolosa e aggressiva, come riporta AnconaToday, era stata condannata in via definitiva per aver commissionato l’assassinio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it