Riccione presenta il Bilancio consolidato 2024 utile complessivo di circa 1,7 milioni di euro
Il consiglio comunale di Riccione ha approvato il bilancio consolidato 2024, un documento che segna un passo significativo nella gestione economica e amministrativa della città, con risultati concreti e visibili per i cittadini. Il 2024 è stato il primo anno della legislatura in cui. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: riccione - presenta
Lucky Red presenta il listino alle Giornate di Cinema a Riccione
Girato in parte a Riccione, Il regista austriaco Hermann Weiskopf presenta il film 'Ride back to faith'
Il Riccione Women presenta la sua stagione: dal 21 settembre in campo per la Coppa Italia Serie C
Riccione presenta la sua Comunità Energetica Rinnovabile Mercoledì 17 settembre alle 21, presso la Sala Granturismo del Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini 11), la città di Riccione presenta alla cittadinanza la Comunità Energetica Rinnovabile (C - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO FEMMINILE - Riccione Women presenta la sua stagione: dal 21 settembre in campo per la Coppa Italia Serie C https://ift.tt/2JqgZdI - X Vai su X
Riccione presenta il Bilancio consolidato 2024, utile complessivo di circa 1,7 milioni di euro; Riccione, presentato il Bilancio 2024: Utili per 1,7 milioni di euro; Renata Tosi nel nuovo CdA di Autostrade per l’Italia.
Riccione, presentato il Bilancio 2024: “Utili per 1,7 milioni di euro” - Il Consiglio Comunale di Riccione ha approvato il Bilancio Consolidato 2024, un documento che segna un passo significativo nella gestione economica e ... Secondo chiamamicitta.it