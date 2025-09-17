Giornate del Cinema per la Scuola Palermo, 2426 settembre 2025 Promosse dal MIM e dal MIC, in collaborazione con ANEC Laboratori, masterclass, anteprime cinematografiche, eventi speciali, il Premio Cips per una tre-giorni di incontri e confronti fra cinema e scuola Tre date, 24, 25 e 26 settembre 2025 dedicate alle Giornate del Cinema per la Scuola, l’iniziativa nazionale giunta alla terza edizione, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, e organizzata in collaborazione con ANEC, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Riccardo Milani alle Giornate del Cinema per la Scuola – Palermo, 24/26 settembre – terza edizione