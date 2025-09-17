Riccardo Fogli in concerto a Grazzanise

Riccardo Fogli a Grazzanise. Il 19 settembre, alle 22, si terrà uno splendido concerto del famosissimo cantautore in via Cesare Battisti. Fogli è noto per essere stato frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973. Nella sua carriera c'è anche una vittoria al 32esimo Festival di Sanremo; si. 🔗 Leggi su Casertanews.it