Riccardo Fogli a Grazzanise il sindaco Petrella | Uno splendido evento frutto di una lodevole sinergia
Tempo di lettura: < 1 minuto Riccardo Fogli a Grazzanise. Il 19 settembre, ore 22.00, si terrà uno splendido concerto del famosissimo cantautore in via Cesare Battisti. Fogli è noto per essere stato frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973. Nella sua carriera c’è anche una vittoria al 32esimo Festival di Sanremo; si classificò primo anche nella prima edizione del reality show Music Farm. Il concerto di Fogli segue una ricca programmazione di festeggiamenti avuti nel comune amministrato da Enrico Petrella. L’attesissimo evento nasce dalla sinergia del comune di Grazzanise, dal comitato San Giovanni Battista e da quello della Madonna di Montevergine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: riccardo - fogli
Riccardo Fogli in concerto alla 'Poggio Arena Live': data e modalità di prenotazione posti
Riccardo Fogli è l'ospite d'onore delle feste patronali a Miglianico: il programma completo
Festa di Sant'Anna 2025 a Bacoli: Franco Ricciardi, Riccardo Fogli, Nostalgia 90, fuochi d'artificio, mercatini e appuntamenti per bambini
! Piazza San Vincenzo Sabato 28 Settembre Ore 22:00 (puntuali, eh!) Sta arrivando il cuore romantico della musica italiana! Preparate i fazzoletti, le corde vocali e i ricordi... perché Riccardo Fogli ci farà c - facebook.com Vai su Facebook
#AlmanaccoRock #MusicaItaliana @ipooh by @boomerhill1968 il 16 settembre del 2016 i Pooh pubblicano per la Sony il live Pooh 50 - L'ultima notte insiemeregistrato a Milano nel giugno precedente in occasione dei concerti con Riccardo Fogli e Stefano D' - X Vai su X