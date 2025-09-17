Riccardo Fogli a Grazzanise il sindaco Petrella | Uno splendido evento frutto di una lodevole sinergia

Tempo di lettura: < 1 minuto Riccardo Fogli a Grazzanise. Il 19 settembre, ore 22.00,  si terrà uno splendido concerto del famosissimo cantautore in via Cesare Battisti.  Fogli è noto per essere stato frontman e bassista dei  Pooh  tra il 1966 e il 1973. Nella sua carriera c’è anche una vittoria al 32esimo Festival di Sanremo; si classificò primo anche nella prima edizione del reality show Music Farm. Il concerto di Fogli segue una ricca programmazione di festeggiamenti avuti nel comune amministrato da Enrico Petrella. L’attesissimo evento nasce dalla sinergia del comune di Grazzanise, dal comitato San Giovanni Battista e da quello della Madonna di Montevergine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

