Sofia Napolitano, la studentessa di 20 anni di Torino di cui non si avevano notizie da due giorni, è riapparsa con un video diffuso sui social. "Per chi non avesse visto le notizie di Torino nelle ultime 48 ore, io sono la persona scomparsa - dice - Volevo fare questo video e metterlo su tutte le piattaforme per precisare che sto bene, sono tranquilla e non mi sta succedendo niente". Nel filmato la giovane spiega di trovarsi con il fidanzato: "Ci conosciamo da più di un anno, non da pochi mesi. Purtroppo la mia famiglia non ha mai visto di buon occhio questa unione". La madre della giovane, Patrizia Pignalosa, in giornata ha fatto un appello su Facebook perché chiunque abbia sue notizie si metta in contatto con lei, oppure con le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riapparsa Sofia Napolitano, la ragazza scomparsa a Torino: "Sto bene"