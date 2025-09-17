Sofia Napolitano, la studentessa di 20 anni di Torino di cui non si avevano notizie da due giorni, è riapparsa con un video diffuso sui social. «Per chi non avesse visto le notizie di Torino nelle ultime 48 ore, io sono la persona scomparsa - dice - Volevo fare questo video e metterlo su tutte le piattaforme per precisare che sto bene, sono tranquilla e non mi sta succedendo niente». Nel filmato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Riappare ragazza scomparsa a Torino: "Sto bene e sono col mio fidanzato, la mia famiglia non lo ha mai visto di buon occhio"