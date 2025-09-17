Riaperto il palasport di San Stino riqualificato con fondi Pnrr

Con una cerimonia di inaugurazione è stato riaperto il palazzetto dello sport di San Stino di Livenza, intitolato a Marta Russo. L'edificio è stato completamente rinnovato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e al cofinanziamento del Comune, per un totale di 1,9.

