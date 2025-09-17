Riaffiora un antico corredo | sorpresa nell' urna etrusca dell' Ipogeo dei Volumni
Un evento degno di un film di Indiana Jones, quello che è successo all'Ipogeo dei Volumni appassiona storici dell'antichità, esperti di storia etrusca e amanti dell'arte.Giorno dopo giorno, le urne esposte dagli inizi Novecento nel vestibolo dell'Ipogeo dei Volumni, vengono movimentate e.
