Rette Rsa caos per gli ospiti con Alzheimer | Casati chiede regole chiare

Nel corso dell’ultima seduta consiliare, il consigliere regionale dem Davide Casati ha presentato un’ interrogazione all’ assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso per chiedere regole precise sulle rette Rsa per gli ospiti con Alzheimer, dopo le recenti sentenze che ne hanno sancito la non esigibilità a carico delle famiglie per i pazienti con prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria. “Ancora una volta – spiega Casati – dopo l’interrogazione dello scorso maggio, siamo a sollecitare la Giunta affinché faccia tutto quanto in suo potere per chiarire il caos in cui si trovano non solo le famiglie di questi pazienti ma anche le strutture sociosanitarie che, in un clima di incertezza che ormai dura da mesi, stanno in alcuni casi tenendo in stand by i nuovi ingressi di ospiti affetti da Alzheimer o demenza grave. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

