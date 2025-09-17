Come tutti i fan appassionati di Uomini e Donne avranno saputo dalle anticipazioni della registrazione di ieri, Rosario Guglielmi è stato cacciato dal Trono di UeD. La sua ex Lucia Ilardo lo ha sbugiardato raccontando pubblicamente di essere stata a letto con lui pochi giorni prima le riprese. Come se non bastasse, però, in queste ore stanno trapelando altri retroscena e indiscrezioni in merito a quanto accaduto. Inoltre, Andrea Marinelli, ex tentatore di Temptation Island, il quale è uscito con Ilaria, ha rotto il silenzio su questa intricata faccenda. Perché Lucia Ilardo ha deciso di smascherare Rosario Guglielmi a Uomini e Donne: il retroscena. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Retroscena sulla cacciata di Rosario da UeD: che faceva all’insaputa della redazione