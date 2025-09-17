Retrogusto agé e altri accordi l’Italia si tinge di groove

Cms.ilmanifesto.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trombettista jazz, compositore, perfino fotografo, l’italo tedesco Till Brönner si muove da tempo su percorsi musicali dove all’intensità jazz, associa un senso del ritmo non comune decisamente personale. Sempre attento . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

retrogusto ag233 e altri accordi l8217italia si tinge di groove

© Cms.ilmanifesto.it - Retrogusto agé e altri accordi, l’Italia si tinge di groove

In questa notizia si parla di: retrogusto - accordi

Cerca Video su questo argomento: Retrogusto Ag233 Accordi L8217italia