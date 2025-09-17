Rete Pace Ferrara un presidio contro lo scolasticidio in atto a Gaza

Riceviamo e pubblichiamo:"Da lunedì i nostri studenti e studentesse sono di nuovo a scuola. A Gaza e nei Territori palestinesi occupati da Israele non è accaduto, per il terzo anno scolastico consecutivo. Scuole e Università sono state distrutte dagli attacchi dell'esercito israeliano.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it