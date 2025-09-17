Rete Pace Ferrara un presidio contro lo scolasticidio in atto a Gaza
Riceviamo e pubblichiamo:"Da lunedì i nostri studenti e studentesse sono di nuovo a scuola. A Gaza e nei Territori palestinesi occupati da Israele non è accaduto, per il terzo anno scolastico consecutivo. Scuole e Università sono state distrutte dagli attacchi dell'esercito israeliano.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: rete - pace
Vicchio, pace e diritti: il Comune aderisce alla campagna "R1pud1a" e alle rete Re.A.Dy
Mattarella, Ue è rete commerciale aperta che garantisce pace
Dazi, Mattarella: "Ue modello di rete commerciale aperta che garantisce la pace"
Pace Una rete di sacerdoti cattolici italiani prende posizione di fronte alla tragedia umanitaria in corso nei Territori Palestinesi Occupati, con particolare attenzione alla Striscia di Gaza. #ilcefalino #pace #sacerdoti - facebook.com Vai su Facebook
Stop al commercio con gli insediamenti illegali israeliani Nuova campagna sostenuta da @RetePaceDisarmo per chiedere a Ue, Italia e Regno Unito di vietare il commercio con gli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est - X Vai su X
Rete Pace Ferrara, i presidi proseguono: in piazza maratona di lettura di testi palestinesi; Rete Pace Ferrara: presidio per la Palestina dedicato ai giornalisti di Gaza; Rete Pace Ferrara, presidio in piazza a sostegno della missione umanitaria della Flotilla.
Incontro cittadino a sostegno della missione umanitaria a Gaza - Il sostegno alla missione umanitaria della Flotilla e le testimonianze di chi negli ultimi mesi ha lavorato a Gaza e in Cisgiordania, saranno gli elementi centrali del Presidio per il popolo palestine ... Si legge su cronacacomune.it
Poesie in piazza contro la guerra - Un momento, quello di ieri pomeriggio in piazza Cattedrale, divenuto fisso al mercoledì, organizzato da Rete Pace Ferrara. Lo riporta msn.com