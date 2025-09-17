Restauro dei gessi di De Carolis. La ’Summer school’ a Montefiore.

L’Accademia di Belle Arti ‘Mario Sironi’ di Sassari e il Comune di Montefiore dell’Aso promuovono la prima ‘Summer School’ dedicata al restauro degli stucchi che Adolfo De Carolis realizzò per il Salone del Palazzo del Podestà di Bologna provenienti dalla collezione Piccioli De Carolis e mai messi in opera. Coadiuvati dai docenti restauratori Gianfranco Lopo e Gian Luca Tartaglia, dal 22 al 27 settembre gli studenti della scuola di restauro dell’accademia sassarese saranno impegnati nel lavoro preliminare di documentazione fotografica e mappatura del degrado delle opere, per giungere alla redazione di un progetto di restauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

