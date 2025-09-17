RESTAURANTS FROM SPAIN | i ristoranti che servono l’autentica cucina di Spagna
I ristoranti certificati possono essere facilmente riconosciuti grazie al sigillo RESTAURANTS FROM SPAIN che espongono, un marchio che si fa strumento di appoggio e di riconoscimento di quei locali che sono gli ambasciatori nel mondo della cucina di Spagna, esempio per altre iniziative imprenditoriali della ristorazione e riferimento per tutti coloro che ricercano la vera cucina spagnola all’estero. Attualmente nel mondo ci sono più di 500 “Restaurants from Spain”. In Italia sono nove quelli che hanno già ottenuto il prestigioso riconoscimento: La Casa Ibérica (con quattro sedi), Albufera, Sevilla Mía e Sabor Catalán a Milano, Otra Vez a Roseto degli Abruzzi e CasaLoca a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: restaurants - from
Cene Parma Quality Restaurants al parco Ducale
Best Restaurants & Wines 2025: l'eccellenza Italiana nella Guida internazionale L'Espresso
Best Restaurants & Wines of 2025, presentata la prima edizione internazionale
Two restaurants from the Philippines are still among the world's best pizzerias, according to the Italian online guide 50 Top Pizza. - facebook.com Vai su Facebook
RESTAURANTS FROM SPAIN: i ristoranti che servono l’autentica cucina di Spagna; Otra Vez a Roseto degli Abruzzi nella Top 5 dei ristoranti spagnoli certificati in Italia; Restaurants from Spain premia i migliori ristoranti che servono cucina spagnola autentica.
RESTAURANTS FROM SPAIN: i ristoranti che servono l’autentica cucina di Spagna - Il sigillo ufficiale RESTAURANTS FROM SPAIN vi aiuta nella scelta: identifica infatti quei r ... Come scrive ilgiorno.it
Restaurants From Spain: a Milano i primi cinque locali certificati - Sono cinque i ristoranti di Milano che hanno ricevuto il certificato di qualità Restaurants from Spain, consegnato dalla Console dell’Ufficio Economico e Commerciale a Milano dell’Ambasciata di Spagna ... Si legge su gamberorosso.it