Resta grave il 55enne travolto fuori dal market Il truffatore in fuga ha perso un documento c’è un sospetto

Stezzano. Sono stati momenti concitati. Ed è negli attimi concitati che qualcosa può sfuggirti, o scivolarti dalla tasca. Un documento, per esempio. Un bel problema, se sei un uomo in fuga dalle forze dell’ordine. Deve fare i conti anche con questo imprevisto il ragazzo che lunedì sera, 15 settembre, ha travolto in auto G.M., 55enne di Stezzano che lo ha rincorso dopo un tentativo di truffa al supermercato Italmark, in via Santuario. Dalle poche informazioni che filtrano, sarebbe stato rintracciato martedì sera dalle forze dell’ordine. G.M., invece, è stato operato nel pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni, dove è arrivato in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

