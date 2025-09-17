Resta grave il 55enne travolto fuori dal market Il truffatore in fuga ha perso un documento c’è un sospetto
Stezzano. Sono stati momenti concitati. Ed è negli attimi concitati che qualcosa può sfuggirti, o scivolarti dalla tasca. Un documento, per esempio. Un bel problema, se sei un uomo in fuga dalle forze dell’ordine. Deve fare i conti anche con questo imprevisto il ragazzo che lunedì sera, 15 settembre, ha travolto in auto G.M., 55enne di Stezzano che lo ha rincorso dopo un tentativo di truffa al supermercato Italmark, in via Santuario. Dalle poche informazioni che filtrano, sarebbe stato rintracciato martedì sera dalle forze dell’ordine. G.M., invece, è stato operato nel pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni, dove è arrivato in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: resta - grave
Resta grave la donna aggredita dai cani a Chiavari: stava accudendo alcuni rottweiler in una villa
Esplosione in casa, uomo resta gravemente ustionato: è grave all’ospedale Cardarelli di Napoli
Incidente sul lavoro nel Pavese, operaia 26enne resta incastrata con un braccio in un macchinario: è grave
Palazzina esplosa domenica a #TrinitàdAgultu: resta grave il pensionato, ricoverato con ustioni sul 70% del corpo. Gli aggiornamenti: https://tinyurl.com/3njvamau - facebook.com Vai su Facebook
Nulla di grave per Wesley, ma resta in dubbio col Torino: le condizioni https://romanews.eu/infortunio-wesley-nulla-di-grave-ma-resta-in-dubbio-col-torino/… #ASRoma #RomanewsEU - X Vai su X
Resta grave il 55enne travolto fuori dal market. Il truffatore in fuga ha perso un documento, c’è un sospetto; Insegue il truffatore dopo il colpo da 40 euro al supermercato: viene travolto con l'auto; Stezzano, resta grave il 55enne. Con l’uomo in fuga forse un complice.
Schiacciato dalla sua auto. Resta in condizioni gravi. È un rebus la dinamica - Sono ore di grande apprensione a Montemurlo per le condizioni del 55enne rimasto vittima di un incredibile incidente stradale nella serata di giovedì 28 agosto, nella zona commerciale di via Livorno. lanazione.it scrive
Il tragico incidente. Investito dalla sua auto. L’uomo non ce l’ha fatta - Era sceso dalla vettura per controllare il motore: è rimasto schiacciato. Come scrive msn.com