respinte le accuse di terrorismo per luigi mangione cosa cambia ora

Un giudice dello stato di New York ha respinto le due accuse di omicidio con fini terroristici contro Luigi Mangione, l’uomo di 27 anni accusato dell’omicidio a Manhattan di Brian Thompson, l’amministratore delegato di una nota società statunitense di assicurazioni mediche, UnitedHealthcare. In questo processo statale, che si svolge a New York, dove è avvenuto l’omicidio, Mangione resta accusato di omicidio di secondo grado, una fattispecie che negli Stati Uniti indica un omicidio volontario non premeditato. Il giudice ha archiviato le accuse legate al terrorismo perché secondo lui non ci sono prove per stabilire che le azioni di Luigi Mangione rispondano ai criteri con cui le leggi dello stato di New York definiscono il terrorismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

