Resident Evil | Paul Walter Hauser nel cast del nuovo film
Paul Walter Hauser è stato scelto per entrare nel cast di Resident Evil, il nuovo film basato sui popolari videogiochi horror di Capcom. Con “ Weapons ” divenuto uno dei campioni d’incasso del genere horror del 2025, il regista Zach Cregger si sta apprestando ad iniziare la sua avventura sul set di Resident Evil, e tra gli attori che faranno parte del suo cast spicca da stasera il nome di Paul Walter Hauser, attore recentemente apprezzato in “ I Fantastici 4: Gli inizi “. La conferma è arrivata da un articolo di Deadline. Al momento nessun dettaglio è stato rivelato sul ruolo. Al momento il cast di Resident Evil conta, oltre che il suddetto Hauser, anche Austin Abrams, il cui nome spicca tra i protagonisti del cast nel successo mondiale “ Weapons “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Stando agli ultimi avvistamenti, Resident Evil Requiem arriva su Switch 2 con prezzo inferiore rispetto a PS5 e Xbox.
Resident Evil 2: Claire nei panni di Elza Walker - Capcom ha pubblicato un nuovo breve trailer relativo al remake di Resident Evil 2 che mostra il costume “Elza Walker” per Claire Redfield, che sarà incluso nell’edizione Deluxe del gioco. Riporta spaziogames.it
Resident Evil 2: Claire con costume militare in video, presente anche Elza Walker nella Deluxe Edition - Come abbiamo riportato in precedenza, la Deluxe Edition di Resident Evil 2 contiene diversi costumi aggiuntivi per i protagonisti, disponibili da subito per gli acquirenti di questa edizione speciale. Si legge su multiplayer.it