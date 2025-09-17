Paul Walter Hauser è stato scelto per entrare nel cast di Resident Evil, il nuovo film basato sui popolari videogiochi horror di Capcom. Con “ Weapons ” divenuto uno dei campioni d’incasso del genere horror del 2025, il regista Zach Cregger si sta apprestando ad iniziare la sua avventura sul set di Resident Evil, e tra gli attori che faranno parte del suo cast spicca da stasera il nome di Paul Walter Hauser, attore recentemente apprezzato in “ I Fantastici 4: Gli inizi “. La conferma è arrivata da un articolo di Deadline. Al momento nessun dettaglio è stato rivelato sul ruolo. Al momento il cast di Resident Evil conta, oltre che il suddetto Hauser, anche Austin Abrams, il cui nome spicca tra i protagonisti del cast nel successo mondiale “ Weapons “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Resident Evil | Paul Walter Hauser nel cast del nuovo film