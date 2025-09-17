Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 17 settembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Alp (Sarp) si presenta a casa di Enver e Hatice, bussando con urgenza alla porta per entrare e parlare con loro. Arif lo intercetta e lo invita ad andarsene, dicendogli che i due coniugi sono partiti e non torneranno per un po’. In realtà, sono dentro casa e non hanno intenzione di affrontare Alp (Sarp), che continua a bussare alla loro porta per tutto il giorno. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 17 settembre | Video Mediaset