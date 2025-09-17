Renzi non molla | Clima di odio in Italia? Meloni metta la museruola ai suoi pitbull
L'ex premier è poi tornato a martellare sul tema dei salari, sottolineando l'inazione del governo su questo fronte. In questo senso, il leader di Italia Viva ha continuato a ribadire la necessità di una fronda riformista nel centrosinistra che possa completare e ottenere voti necessari a battere il governo attuale. "Io sto cercando, con Silvia Salis, con Gaetano Manfredi, con Alessandro Onorato, per costruire una quarta gamba, una casa riformista". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Terremoto Renzi, molla tutto: “È colpa di Pier Silvio Berlusconi”, ora la decisione drastica
Mauro Turri. . Matteo Renzi con Paolo Mieli a Rapallo 13 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Clima da Br, Renzi contro Ciriani «Meloni metta la museruola ai pitbull attorno a lei» - Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi risponde alle dichiarazioni di Luca Ciriani sul clima d'odio dopo l'omicidio Kirk. Come scrive video.corriere.it
Ciriani: 'Clima da Br'. La campagna elettorale si infiamma - A 15 giorni dal primo voto regionale che coinvolge Marche e Valle d'Aosta, la campagna elettorale si accende. Scrive ansa.it