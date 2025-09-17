L'ex premier è poi tornato a martellare sul tema dei salari, sottolineando l'inazione del governo su questo fronte. In questo senso, il leader di Italia Viva ha continuato a ribadire la necessità di una fronda riformista nel centrosinistra che possa completare e ottenere voti necessari a battere il governo attuale. "Io sto cercando, con Silvia Salis, con Gaetano Manfredi, con Alessandro Onorato, per costruire una quarta gamba, una casa riformista". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Renzi non molla: “Clima di odio in Italia? Meloni metta la museruola ai suoi pitbull”