Renzi | Meloni metta museruola ai suoi pitbull

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Non so se il governo funziona, quello che non funziona sono le rotelle di questo ministro". Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Tagadà su La7, riferendosi a quanto detto da Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, su Italia Viva.  "Quel signore – ribadisce – non ha le . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: renzi - meloni

Italia regina di conti e affidabilità: “spread” mai così basso da 25 anni. Meloni meglio di Monti, Renzi e Conte

Italia regina di conti e affidabilità: “spread” mai così basso da 15 anni. Meloni meglio di Monti, Renzi e Conte

Istat, Renzi: con Meloni le famiglie stanno sempre peggio

Clima da Br, Renzi contro Ciriani: Meloni metta la museruola ai pitbull attorno a lei; Renzi a Meloni: Metti la museruola ai pitbull che hai intorno a te; Clima da Br, Renzi contro Ciriani «Meloni metta la museruola ai pitbull attorno a lei».

renzi meloni metta museruolaRenzi: "Meloni metta museruola ai suoi pitbull" - " Io dico a Giorgia Meloni: il clima d'odio se lo vuoi bloccare, inizia a mettere la museruola ai pitbull che hai intorno a te, metti la museruola a chi dice che noi siamo come le Brigate rosse, ... Lo riporta adnkronos.com

Clima da Br, Renzi contro Ciriani «Meloni metta la museruola ai pitbull attorno a lei» - Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi risponde alle dichiarazioni di Luca Ciriani sul clima d'odio dopo l'omicidio Kirk. Riporta video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Renzi Meloni Metta Museruola