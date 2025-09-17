' Renoland Beer Fest' per la prima edizione ecco tre giorni di concerti buon cibo e divertimento
Il territorio di Terre del Reno si prepara ad accogliere la prima edizione di 'Renoland Beer Fest', la nuova festa della birra organizzata dalla Proloco di Sant’Agostino. L’appuntamento è da venerdì 19 a domenica 21 presso la tensostruttura del campo sportivo di viale Europa.Tre serate. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: renoland - beer
RENOLAND BEER FEST È disponibile a questo link il modulo di prenotazione online!! La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria - facebook.com Vai su Facebook
'Renoland Beer Fest', per la prima edizione ecco tre giorni di concerti, buon cibo e divertimento; Eventi a Ferrara Questa settimana.
Riccione si tinge di tirolese: arriva la prima edizione del Beer Fest a Villa Lodi Fé - Dal 19 al 21 settembre musica, birre Forst e specialità gastronomiche animano un villaggio in stile alpino per grandi e piccini ... Da altarimini.it
Un’atmosfera tirolese in riva al mare: a Riccione arriva il Beer Fest - Dal 19 al 21 settembre il parco di Villa Lodi Fé si trasforma in un vivace villaggio in stile tirolese, pronto ad accogliere ... Scrive chiamamicitta.it