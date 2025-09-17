' Renoland Beer Fest' per la prima edizione ecco tre giorni di concerti buon cibo e divertimento

Il territorio di Terre del Reno si prepara ad accogliere la prima edizione di 'Renoland Beer Fest', la nuova festa della birra organizzata dalla Proloco di Sant’Agostino. L’appuntamento è da venerdì 19 a domenica 21 presso la tensostruttura del campo sportivo di viale Europa.Tre serate. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

