Renault e Luiss insieme per Green Mobility car sharing elettrico con Acea nei campus
Presentato il progetto Luiss Green Mobility, servizio di car sharing elettrico pensato per la comunità universitaria. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’ateneo Luiss, Renault Italia e il Gruppo Acea, mette a disposizione di studenti, docenti e personale 12 esemplari della Renault 5 E-Tech Electric. Luiss Green Mobility rappresenta il primo progetto pilota a livello europeo in ambito universitario per la fornitura di servizi di e-mobility e servizi smart correlati. Questo car sharing è pensato per facilitare gli spostamenti tra i campus e per l’utilizzo nel tempo libero. La gestione dei servizi digitali e della ricarica avviene tramite l’ app ufficiale della Luiss, integrata con la piattaforma tecnologica sviluppata da a. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: renault - luiss
Luiss Green Mobility: lancio del nuovo servizio di mobilità elettrica con Acea e Renault
Al via nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault
Mobilità, Palermo (Acea): “Nuova frontiera con Luiss e Renault”
Rivoluzione nella mobilità universitaria a Roma! Luiss, Acea e Renault lanciano Luiss Green Mobility, il primo progetto pilota europeo di car sharing elettrico in ambito universitario. Un passo avanti verso un futuro sostenibile! #MobilitàSostenibile #CarS - X Vai su X
ROMA (ITALPRESS) - "Luiss dieci anni fa con spirito rivoluzionario aveva già lanciato questo progetto di mobilità sostenibile. Parte adesso una nuova fase in cui la tecnologia è più avanzata e da continuità nell’impegno di Luiss nei confronti della sostenibilità" - facebook.com Vai su Facebook
Luiss insieme a Renault e Acea per il car sharing elettrico; Luiss, Acea e Renault Car sharing elettrico: progetto Green Mobility; Luiss Green Mobility, al via nuovo servizio di mobilità elettrica con Acea e Renault.
Acea, Luiss e Renault insieme per il futuro della mobilità sostenibile: al via il nuovo car sharing elettrico - Palermo (Acea): "Nell’ultimo biennio, con l’attuazione del Piano Industriale, Acea ha consolidato il suo ruolo di operatore infrastrutturale. Si legge su affaritaliani.it
Luiss Green Mobility: 1° progetto pilota ue in ambito universitario di servizi di E-mobility ora ha partner Acea e Renault Italia - (FERPRESS) – Roma, 17 SET – Al via la nuova iniziativa di mobilità elettrica condivisa targata Luiss Green Mobility: il primo progetto pilota europeo in ambito universitario di fornitura di servizi di ... ferpress.it scrive