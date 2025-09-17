Renault e Luiss insieme per Green Mobility car sharing elettrico con Acea nei campus

Presentato il progetto Luiss Green Mobility, servizio di car sharing elettrico pensato per la comunità universitaria. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’ateneo Luiss, Renault Italia e il Gruppo Acea, mette a disposizione di studenti, docenti e personale 12 esemplari della Renault 5 E-Tech Electric. Luiss Green Mobility rappresenta il primo progetto pilota a livello europeo in ambito universitario per la fornitura di servizi di e-mobility e servizi smart correlati. Questo car sharing è pensato per facilitare gli spostamenti tra i campus e per l’utilizzo nel tempo libero. La gestione dei servizi digitali e della ricarica avviene tramite l’ app ufficiale della Luiss, integrata con la piattaforma tecnologica sviluppata da a. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

