Renato Zero in concerto dove comprare i biglietti de L’Orazero in Tour

Renato Zero torna protagonista della scena musicale italiana con un nuovo progetto che unisce musica, spettacolo e il rapporto speciale con il suo pubblico. In attesa del nuovo album “ L’Orazero ”, in uscita il 3 ottobre e già disponibile in pre-order e pre-save, l’artista ha annunciato il tour che animerà i palasport italiani nei primi mesi del 2026. La serie di concerti arriva a 2 anni di distanza dall’ultimo tour Autoritratto composto da 14 tappe, per un totale di 38 spettacoli. Un lungo viaggio iniziato ad aprile con una ripresa estiva e conclusa poi in autunno nei maggiori palasport italiani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

