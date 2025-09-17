Renato Zero in concerto dove comprare i biglietti de L’Orazero in Tour
Renato Zero torna protagonista della scena musicale italiana con un nuovo progetto che unisce musica, spettacolo e il rapporto speciale con il suo pubblico. In attesa del nuovo album “ L’Orazero ”, in uscita il 3 ottobre e già disponibile in pre-order e pre-save, l’artista ha annunciato il tour che animerà i palasport italiani nei primi mesi del 2026. La serie di concerti arriva a 2 anni di distanza dall’ultimo tour Autoritratto composto da 14 tappe, per un totale di 38 spettacoli. Un lungo viaggio iniziato ad aprile con una ripresa estiva e conclusa poi in autunno nei maggiori palasport italiani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: renato - zero
Chi è Renato Portaluppi, l’ex “pube de oro” che ha messo la testa a posto (e ora allena il Fluminense)
Lutto a L’Eco di Bergamo, addio a Renato Vavassori: «La sua vita per il giornale»
Benevento Città Spettacolo 2025, il programma completo del festival diretto da Renato Giordano
Scatta L'ORAZERO in tour! Renato Zero torna in Unipol Arena per una spettacolare data, portando sul palco i suoi più grandi successi e il suo nuovo album di inediti MARTEDI 24 MARZO 2026 UNIPOL ARENA - BOLOGNA ? Biglietti disponibili dal 18 s - facebook.com Vai su Facebook
#RenatoZero accende il 2026 con un tour-evento: sei date a Roma e poi tutta l’Italia - X Vai su X
Renato Zero in concerto, dove comprare i biglietti de L’Orazero in Tour; Renato Zero Tour 2026: biglietti, date concerti e scaletta; Renato Zero.
RENATO ZERO da gennaio in concerto nei palasport [Info e Biglietti] - Annunciate oggi le prime 23 date de L’ORAZERO IN TOUR, la nuova tournée che da gennaio ad aprile 2026 animerà i principali palasport italiani. Si legge su newsic.it
Renato Zero, da gennaio 2026 scatta "L’OraZero in tour" con 23 date nei palazzetti - L'artista, fresco di release del suo ultimo singolo 'Senza', ha annunciato le prime 23 date de 'L’OraZero in tour', la nuova tournée prodotta ... Secondo msn.com