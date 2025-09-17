Renato Zero annunciate le prime 23 date de L’Orazero in tour

ROMA – Fresco di release del suo ultimo singolo “Senza”, e in attesa di festeggiare il compleanno – che cadrà il 30 settembre – sulle note delle 19 tracce del nuovo album “L’Orazero”, in uscita per Tattica il 3 ottobre e disponibile in pre-order e pre-save, Renato Zero fa partire ufficialmente il conto alla rovescia per la sua nuova grande avventura live. Annunciate le prime 23 date de “L’Orazero in tour”, la nuova tournée prodotta da Tattica che da gennaio ad aprile 2026 animerà i principali palasport italiani. Si parte il 24 gennaio da Roma, la sua città, con una catena di sei appuntamenti che lo vedrà live sul palco del Palazzo dello Sport, per proseguire poi a Firenze (Nelson Mandela Forum), Torino (Inalpi Arena), Mantova (Palaunical), Conegliano (Prealpi San Biagio Arena), Bologna (Unipol Arena), Pesaro (Vitrifrigo Arena), Eboli (Palasele), Bari (Palaflorio) e Messina (Palarescifina). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

