RemTech Pichetto Fratin | prevenzione e stop abbandono aree interne
Ferrara, 17 set. (askanews) - "C'è un cambiamento climatico notevole" e bisogna "valutare le conseguenze dell'abbandono delle aree interne" con "azioni di adattamento rispetto a eventi che prima erano eccezionali, oggi ahimè sono ordinari". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, al RemTech Expo di Ferrara. "Non c'è un'unica soluzione", per prevenire gli eventi causati dai cambiamenti climatici, "non c'è un meccanismo solo con una norma, solo con un intervento finanziario per dare delle risposte", ha spiegato Pichetto. "I temi che dobbiamo affrontare sono: innanzitutto renderci conto che c'è un cambiamento in corso, un cambiamento climatico notevole che porta automaticamente a indirizzare le nostre azioni da un lato nella prevenzione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: remtech - pichetto
Domani, alle ore 9:30, prenderà ufficialmente il via la 19ª edizione di RemTech Expo, presso Ferrara Expo. L’inaugurazione vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, tra cui il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza - facebook.com Vai su Facebook
RemTech, Pichetto Fratin: prevenzione e stop abbandono aree interne; 'L'uomo al centro del cambiamento', al via la diciannovesima edizione di RemTech Expo; Ambiente, a Ferrara si conclude con un + 25% rispetto al 2023 la 18a edizione del RemTech Expo.
RemTech, Pichetto Fratin: prevenzione e stop abbandono aree interne - (askanews) – “C’è un cambiamento climatico notevole” e bisogna “valutare le conseguenze dell’abbandono delle aree interne” con “azioni di adattamento rispetto a eventi che prima erano ... Lo riporta askanews.it
Al via la 19esima edizione di RemTech Expo - Al taglio del nastro del salone dell'innovazione ambientale anche il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin ... Da rainews.it