RemTech Expo al via a Ferrara | l' uomo da minaccia a soluzione

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara, 17 set. (askanews) - Eventi estremi sempre più frequenti, territori fragili, bonifiche che non possono più attendere. L'Italia accelera sulla transizione ecologica e lo fa partendo da Ferrara, dove ha preso il via RemTech Expo. "L'uomo al centro del cambiamento: da minaccia a soluzione" è il tema scelto per un'edizione che segna un cambio di paradigma. Al taglio del nastro anche il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. "Non c'è un'unica soluzione", per prevenire gli eventi causati dai cambiamenti climatici, "non c'è un meccanismo solo con una norma, solo con un intervento finanziario per dare delle risposte", ha spiegato Pichetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

