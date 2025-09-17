In questa notizia si parla di: reinhold - messner

Reinhold Messner: “Sconvolto da quanto accaduto a Laura Dahlmeier, le possibilità di salvarsi sono basse”

“Se mi danno potere politico per salvare le Dolomiti dal turismo di massa lo faccio. Basta agli escursionisti sui sentieri che non sono in grado di affrontare…”: parla Reinhold Messner

“I lupi vanno abbattuti, gli influencer attirano gente che non sa nulla di montagna”: la stoccata di Reinhold Messner

CONSIGLIO DI LETTURA DELLA DOMENICA Questa domenica saliamo in vetta con "Breve storia dell'alpinismo in 33 oggetti" di Reinhold Messner «Ho avuto la fortuna di nascere tra 'l'antichità' - corda di canapa e chiodi da roccia - e la modernità. Ho - facebook.com Vai su Facebook

Reinhold Messner si sposa facendo sette giri intorno al fuoco sacro - X Vai su X

Reinhold Messner e Diane Schumacher, le nuove nozze in India: «Insieme, in solitudine, siamo al meglio di noi stessi; Reinhold Messner e la moglie hanno rinnovato il loro sì: la cerimonia in India. FOTO; Il matrimonio indù di Reinhold Messner e Diane Schumacher, tra fiori al collo e giri intorno al fuoco sacro.

Spettacolo Messner rinnova il «sì» in India con rito indù - Reinhold Messner e Diane Schumacher celebrano in segreto nel Rajasthan un matrimonio spirituale, prima di partire per il Pakistan. Come scrive bluewin.ch

Reinhold Messner, a 81 anni (ri)sposa Diane in India: "Amore oltre ogni confine" - L'inarrestabile "re degli ottomila" continua a vivere una vita all'insegna dell'avventura, anche nelle questioni di cuore ... Lo riporta today.it